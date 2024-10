Roghi di cassonetti nella zona della stazione centrale a Palermo, intervengono i vigili del fuoco

Ancora roghi di cassonetti questa sera nell'area intorno alla stazione centrale di Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi autobotti per spegnere i contenitori in fiamme in via Rosario Gregorio (nella foto), all'angolo con la via Lincoln, e in via Balsamo all'uscita della stazione ferroviaria. Evidentemente un'unica mano ha appiccato il fuoco ai cassonetti, spesso stracolmi di rifiuti.

Nell'area di via Rosario Gregorio si forma spesso una discarica a cielo aperto di mobili e suppellettili che la Rap pulisce, ma che viene utilizzata come deposito nel giro di qualche giorno. I residenti hanno chiesto più volte l'istallazione delle telecamere di videosorveglianza. Anche questa sera accanto al cassonetto in fiamme c'erano dei materassi abbandonati.