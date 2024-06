Un tratto di via Rosario Gregorio, nei pressi della stazione centrale, a Palermo, è stato trasformato in discarica. Mobili vecchi, divani, pedane in legno, finestre, vetri, tutto accatastato in bella vista.

Il tutto sotto un cartello che avvisa che l'area è videosorvegliata.

Un bel biglietto da visita per chi arriva in città dalla stazione centrale, con buona pace dei residenti che hanno visto trasformata la strada in una vera discarica.