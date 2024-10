Petardo lanciato contro un albero innesca un rogo nel giardino della scuola Impastato a Palermo

Avrebbero lanciato un petardo contro un albero della scuola Peppino Impastato nel quartiere Noce a Palermo. La pianta ha preso fuoco e sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme divampate in via Crociferi. Alcuni residenti hanno raccontato di avere visto un ragazzino lanciare un petardo verso il giardinetto della scuola.

Dopo lo scoppio sono divampate le fiamme. Gli alunni, accompagnati dalle maestre e dal personale scolastico, si sono ritrovati in uno spazio esterno dell’istituto per evitare possibili intossicazioni da fumo. Sono intervenuti i carabinieri.