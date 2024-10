Palermo, petardo manda in fumo una palma, intervento dei pompieri: è la seconda volta in pochi giorni

Un petardo esploso da alcuni ragazzi ha mandato in fumo una palma in via Roberto Indovina a Palermo nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la pianta.

Pochi giorni fa altri ragazzini hanno lanciato un petardo contro la palma nella scuola Peppino Impastato a Palermo. Ci sono stati momenti di tensione tanto che la scuola è stata evacuata e i ragazzini sono stati portati fuori per evitare possibili intossicazioni da fumo.