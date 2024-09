Bayesian, conclusi i rilievi per il piano di recupero del relitto nel mare di Porticello

Si sono conclusi i rilievi da parte dei sub della ditta incaricata dalla proprietà del veliero Bayesian fondamentali per redigere il piano di recupero dell’imbarcazione affondata la notte del 19 agosto al largo di Porticello e dove trovarono la morte sette persone, sei passeggeri e un membro dell’equipaggio. Adesso non appena verrà redatto il piano di recupero verrà presentato alla capitaneria di porto che dovrà approvarlo.

Non appena termineranno le procedure amministrative si potrà dare corso al recupero dell’imbarcazione. Un recupero importante anche per le indagini. Dall’analisi dell’imbarcazione gli inquirenti coordinati dalla procura di Termini Imerese si attendono risposte per cercare di stabilire le cause dell’affondamento del superyacht.