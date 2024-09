Il naufragio del Bayesian, i costruttori del veliero ritirano l’azione legale

Un portavoce di The Italian Sea Group, la società di Giovanni Costantino che ha rilevato il marchio Perini Navi, il cantiere nautico che ha costruito il Bayesian, ha confermato all’Ansa che, questa mattina, è stato ritirato l’atto di citazione, depositato lo scorso 20 settembre al Tribunale di Termini Imerese dall’avvocato Tommaso Bertuccelli.

L’azione legale, che chiamava in causa la società Revtom Limited, che fa capo ad Angela Barcares, vedova di Mike Lynch, armatore dell’imbarcazione, sarebbe stata avanzata per un presunto danno d’immagine legato al naufragio dello yacht di lusso, avvenuto il 19 agosto scorso a Porticello. L’atto di citazione avrebbe ipotizzato una richiesta di risarcimento danni per oltre 222 milioni di euro.

In una nota diffusa ieri la società aveva puntualizzato che nonostante «un generico mandato ai legali, nessun rappresentante legale dell’azienda ha esaminato, né firmato, né autorizzato alcun atto di citazione», preannunciando il ritiro di quello depositato a Termini. La famiglia del magnate britannico, morto con la figlia nella sciagura assieme ad altre cinque persone, aveva manifestato la propria amarezza per la causa intentata.