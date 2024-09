Una rissa è divampata improvvisamente la scorsa notte in via Brunelleschi, nel quartiere Cep di Palermo. Di fronte a una nota rosticceria due gruppi di giovani si sono fronteggiati per qualche momento, un video pubblicato su Instagram da siciliavhs_riserva è diventato presto virale. Si vedono alcuni giovani darsele di santa ragione, anche se presto torna la calma, grazie anche all'appello di una ragazza che di fronte a quella scena si è sentita male.