Palermo, due furti nei ristoranti: forzate le aperture, danni ai locali

Due furti con danneggiamenti nei ristoranti di Palermo. Intorno alle 5 di oggi, primo settembre, un ladro solitario si è introdotto nei locali della Salumeria Alcolica di via Alloro, nel centro storico. Ha forzato la saracinesca e si è introdotto nella parte nuova del ristorante, quello con la pizzeria take away, aperta da pochi mesi. Ha portato via il registratore di cassa con poco denaro. Ma il danno fatto, fra saracinesca, impianto elettrico compromesso e registratore di cassa è notevole, L'altro colpo, nella notte, da Sapurito, in via Principe di Villafranca. Anche in questo caso è stata forzata la porta.

Nel video i danni alla Salumeria Alcolica