Palermo, un altro ristorante nel mirino dei ladri: portata via la cassa dalla «Putia» di via Granatelli

I ladri hanno portato via il registratore di cassa di un ristorante, «A Putia», in via Principe di Granatelli, a Palermo, dove sono entrati forzando l’ingresso e passando al setaccio il locale. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Soltanto ventiquattr'ore prima, sempre a Palermo, analoghi colpi erano stati compiuti in altri due ristoranti, in via Alloro e in via Principe di Villafranca.