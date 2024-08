Gli arresti per il ferimento di viale Michelangelo, Guttuso su TikTok minacciava chi aveva fatto il suo nome: «Siete infamoni»

Un video su TikTok con toni minacciosi per annunciare la visita dei carabinieri e lanciare pesanti intimidazioni a quanti avevano fatto il suo nome dopo la sparatoria. Giuseppe Guttuso non sapeva che in realtà per lui stava per scattare l’arresto nell’ambito di un’indagine per spaccio di droga a Palermo. Guttuso, già ai domiciliari, è finito adesso in carcere assieme a Pier Paolo Davì nell'ambito dell'indagine sull'inseguimento e il ferimento con colpi di pistola sparati da auto ad auto lo scorso maggio in viale Michelangelo.

Il contenuto di quel messaggio in dialetto stretto è confluito nell’ordinanza di custodia ed è stato tradotto in italiano dagli inquirenti: «Ora vi guardate l'altro teatrino, ho tutti i carabinieri a casa. Intanto mi vado a consegnare perché sono un uomo d’onore. Però, dato che sono stato arrestato ingiustamente, assai assai ti do un mese e sono fuori. Poi chi è che ha parlato e mi ha infamato ingiustamente si prende le sue responsabilità. Infamoni che siete! Sciacquatevi la bocca con il sale e l’acido muriatico quando parlate di me. Infami, depravati e senza dignità».