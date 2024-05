Palermo, la sparatoria in viale Michelangelo: la lite, l'inseguimento e poi i colpi d'arma da fuoco. Denunciato un uomo

È nata da una banale lite per strada la sparatoria in viale Michelangelo, a Palermo. Un uomo di 41 anni, Vincenzo Crivello, è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo di una Range Rover. A sparare è stato un uomo che dopo è stato identificato e denunciato dai carabinieri. Il ferito è stato sentito dai militari all’ospedale di Villa Sofia, dov'è stato ricoverato dopo che si era

presentato al presidio medico di Carini, dal quale i sanitari hanno avvertito i carabinieri.

Il ferito avrebbe raccontato di avere avuto poco prima, nel quartiere di Borgo Nuovo, un’accesa discussione con tre persone che poi lo avrebbero inseguito. Dopo la lite l’uomo al volante della Range Rover si sarebbe allontanato percorrendo viale Michelangelo in direzione di viale Lazio. Arrivato non lontano dalla rotonda che supera la circonvallazione, Crivello sarebbe stato affiancato da una Fiat 500. Dal finestrino sarebbe sbucato il braccio di qualcuno che, pistola in mano, avrebbe sparato quattro volte contro la portiera. Uno colpo andato a segno nella gamba.