Il naufragio del Bayesian, una testimone racconta: già alle 21,30 lampi e tuoni

Continuano ad emergere fortissime perplessità sulla gestione delle fasi precedenti al naufragio da parte del comandante e dell’equipaggio del Bayesian. A partire dal fatto che non potevano non sapere che le condizioni del tempo stavano peggiorando velocemente. Oltre all’avviso della Protezione civile nazionale, che aveva segnalato nel suo bollettino «precipitazioni a carattere di rovescio o temporale», fenomeni accompagnati da piogge «di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento», ci sono diverse testimonianze che confermerebbero l’approssimarsi di una perturbazione nella zona di Porticello.

Il cielo che, in serata, era limpido e sereno, improvvisamente si sarebbe riempito di nuvole nere come hanno dimostrato le foto inviate dalla lettrice Liliana Passafiume al 3358783600, il numero a disposizione dei lettori del Giornale di Sicilia, di Gds.it e ai telespettatori di Tgs per le segnalazioni su WhatsApp.

Sono state scattate domenica 18 agosto, poche ore prima che si scatenasse il disastro che ha portato all’affondamento del mega-yacht del tycoon inglese Mike Lynch, morto con la figlia Hannah e altre cinque persone, rimaste intrappolate nell'imbarcazione che colava a picco.