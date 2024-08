Il naufragio del Bayesian a Porticello: sotto torchio gli altri membri dell’equipaggio

Sono in corso gli interrogatori dell’equipaggio del Bayesian, il veliero affondato una settimana fa davanti la costa di Porticello, con un bilancio di sette morti e 15 sopravvissuti. Dopo avere iscritto il comandante James Cutfield nel registro degli indagati per naufragio e omicidio plurimo colposo, i pm della Procura di Termini Imerese stanno ascoltando anche gli altri componenti dell’equipaggio.

Secondo quanto riporta l’ANSA agli interrogatori, in una sala del Domina-Zagarella, farebbero seguito notifiche di atti ufficiali, per cui ci potrebbero essere altri indagati.

Sub della guardia costiera nella zona del naufragio

I sub della guardia costiera intanto sono in azione nella zona dove è affondato il veliero Bayesian una settimana fa al largo di Porticello. Stanno eseguendo alcune verifiche richieste dalla procura di Termini Imerese e il controllo su possibili sversamenti di idrocarburi. Al momento non si registrano perdite di carburante.

(Nella foto il veliero Bayesian, affondato una settimana fa a Porticello, e in alto a destra il comandante James Cutfield, indagato per naufragio e omicidio plurimo colposo)