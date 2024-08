Ritrovato a Giardinello il pulmino per disabili rubato a Palermo

È stato ritrovato dai carabinieri del comando stazione di Montelepre, di fronte la scuola statale Luigi Pirandello di Giardinello, il pulmino della SporT21 Sicilia rubato 14 luglio a Palermo. Il furto ha privato i ragazzi disabili dell’associazione del loro pulmino, fondamentale per le attività sportive e sociali. Si tratta di un Citroen Jumper 9 posti grigio chiaro targato rubato in via Cimabue all’Uditore, dove era posteggiato. Il furgone era stato comprato con una raccolta fondi, ben 133 donazioni, e presentato lo scorso giugno. E nell'ultima manovrina finanziaria regionale era stato stanziato un contributo per ricomprarlo.

Leggi anche Palermo, dalla manovra 50 mila euro per ricomprare il pulmino rubato ai disabili di Sport 21

«Il mezzo era stato acquistato poco più di due mesi fa ed era già diventato un punto di riferimento imprescindibile per i nostri ragazzi» dichiarano i volontari dell’associazione Sport21, che si occupa di promuovere lo sport tra i giovani con sindrome di Down. I ragazzi avevano preso subito in grande affezione il nuovo mezzo, simbolo di libertà e inclusione, che consentiva loro di partecipare ad eventi sportivi anche fuori città.