Palermo, dalla manovra 50 mila euro per ricomprare il pulmino rubato ai disabili di Sport 21

Nelle 78 pagine che compongono il maxi emendamento con cui l'Ars ha impegnato 220 milioni di fondi pubblici in contributi a pioggia c'è anche un aiuto all'associazione Sport 21, che a Palermo assiste ragazzi disabili avviandoli allo sport e insegnando loro a produrre birra artigianale. Nulla di eccezionale se il contributo non nascesse da un furto che l'associazione ha subito un paio di settimane fa.

Il minibus con cui i ragazzi venivano accompagnati alle gare sportive e alle serate organizzate per promuovere la birra prodotta da loro è stato rubato a Palermo in via Cimabue. E subito, oltre all'indignazione generale, era scattata una gara di solidarietà.

Poi l'Ars ha approvato un emendamento, proposto da Ismaele La Vardera, che stanzia 50 mila euro a favore dell'associazione. Con queste somme il mini bus può essere riacquistato e attrezzato con tutto quanto è indispensabile ai ragazzi disabili.

Nella foto il pulmino rubato