Domina Zagarella, annullata la serata danzante «per motivi inerenti al brutto evento accaduto nei giorni scorsi»

Annullata la serata danzante al Domina Zagarella, l'hotel che ospita i superstiti del Bayesian, il veliero di lusso affondato al largo di Porticello lo scorso lunedì. La festa era in programma stasera, 24 agosto, e prevedeva un concerto iniziale e poi il dj-set di quattro artisti. L'organizzazione ha appena comunicato l'annullamento (ore 12.30). «Per motivi inerenti al brutto evento accaduto nei giorni scorsi - si legge nel messaggio -, in accordo con la direzione del The Beach (la sezione dell'albergo che cura gli eventi, ndr), preferiamo non svolgere l’evento di stasera».