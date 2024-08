L’esperto di salvataggi in mare Matthew Schanck: «Il naufragio del Bayesian è un fatto senza precedenti»

L’affondamento di una imbarcazione con la stazza del megayacht Bayesian avvenuto al largo delle coste siciliane in una situazione di maltempo è da considerarsi «senza precedenti». Lo ha detto ai media del Regno Unito l’esperto di salvataggi in mare Matthew Schanck, presidente del Maritime Search and Rescue Council.

«È una sorta di fatto senza precedenti per una imbarcazione di quelle dimensioni, certificata e utilizzata a fini commerciali, subire un evento così significativo in condizioni meteorologiche che erano piuttosto severe a detta di tutti, ma che avrebbero dovuto essere entro i limiti della nave stessa», ha detto Schanck.

Nella foto le ricerche in notturna dei dispersi