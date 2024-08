Il veliero Bayesian affondato davanti a Porticello: un superyacht per crociere esclusive

Il Bayesian, l’imbarcazione affondata a largo di Porticello, battente bandiera del Regno Unito, è una lussuosa barca a vela di 56 metri con una stazza lorda di 473 tonnellate. Costruita dal cantiere Perini navi Viareggio nel febbraio 2008 e ristrutturata quattro anni fa, l’imbarcazione è stata progettata per crociere esclusive.

Nel 2009 aveva ricevuto il premio di Superyatch come migliore barca a vela. Il Bayesian vantava inoltre un altro record, quello dell’albero maestro, ovvero l’albero principale della barca, realizzato in alluminio ed alto 75 metri, il secondo più grande al mondo. L’area dei ponti in teak dell’imbarcazione è di 436 metri quadrati e le sei cabine occupano altri 143 metri quadrati. A bordo, secondo il costruttore, possono essere ospitati il proprietario e 11 ospiti oltre ai 10 membri dell’equipaggio. Lo yacht realizzato dal cantiere viareggino è costruito con uno scafo e una sovrastruttura in alluminio. L’arredamento interno è stato realizzato da Rémi Tessier, designer francese operante nel settore del luxury, soprattutto nel mondo dell’arredamento di aerei privati e yatch, che in passato aveva già collaborato con il cantiere Perini Navi.