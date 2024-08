Palermo, bimbo di 10 mesi ingerisce cannabis e finisce in ospedale

Il bambino è stato portato nella struttura sanitaria dai due genitori, poco più che ventenni, residenti in un paese costiero della provincia di Palermo: quando hanno visto che il neonato stava male, lo hanno caricato in auto per giungere nell'area di emergenza attorno alla mezzanotte di Ferragosto.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, che sono stati avvertiti dai medici del pronto soccorso subito dopo l'esito delle analisi, i quali adesso dovranno chiarire cosa è accaduto ed è scattata la segnalazione alla Procura dei minorenni, competente per i casi di questo genere. Il bambino, che non è in pericolo di vita, è ricoverato in osservazione.