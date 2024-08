Brioscià a Palermo, l’invenzione di un brand che non temeva rivali e vertenze

Tra Mario Mancuso e Michele Micalizzi i rapporti erano antichi e consolidati già a partire dal 2017 quando il boss si trovava a Firenze. Poi il collegamento si era fatto addirittura più stretto nel momento in cui l’anziano uomo d’onore, assecondando il desiderio di Mancuso di espandere il proprio business commerciale, era divenato il socio occulto di Brioscià.

L’imprenditore aveva scelto uno slogan ammiccante e si era rivolto ai migliori esperti di pubblicità per sfondare nel mercato: c’era riuscito in breve tempo, tanto che il suo marchio era ormai un vero e proprio punto di riferimento per chi voleva consumare un gelato in città. Ma, almeno a parole, il progetto - supportato secondo le indagini della guardia di finanza da Cosa nostra - sarebbe stato ben più ambizioso.

«Cominciare da Palermo e poi aprire una catena in franchising in giro per il mondo è l'obiettivo - aveva detto Mario nei giorni successivi al lancio del suo brand -. Il nostro modello sono le gelaterie Grom, nate dall'idea di due soci-amici piemontesi che oggi hanno gelaterie anche in Francia, Stati Uniti e Giappone: fatturano un mare di soldi e puntano costantemente alla ricerca maniacale della qualità». Micalizzi senior, però, aveva voluto il figlio Giuseppe, pure lui dietro le sbarre dall’anno scorso, per altre ragioni (e ora indagato a piede libero), all’interno della società. Ufficialmente un dipendente della Magi, in realtà era gli occhi e le orecchie del padre all’interno dell’azienda e l’uomo a cui Mancuso doveva rivolgersi se c’erano problemi. Come nel caso del dipendente «in nero» che era stato licenziato ma che pretendeva lo stesso la buonuscita.