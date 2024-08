Il fallimento di Brioscià a Palermo, le mani della mafia sull'affare: ecco chi sono gli altri dieci indagati

Gli affari della mafia passavano anche attraverso le gelaterie. Vere e proprie miniere d’oro che incassavano soldoni contanti tutto l’anno. In particolare Cosa nostra aveva messo le mani su Brioscià, la catena molto nota in città che era fallita improvvisamente nel 2021. Un marchio conosciuto, ufficialmente gestito da Mario Mancuso, 44 anni, un imprenditore esperto del settore dietro al quale - in base alle indagini condotte dagli uomini del Nucleo di polizia economico-finananziaria della guardia di finanza, guidati dal colonnello Carlo Pappalardo, con il coordinamento del procuratore Maurizio de Lucia - ci sarebbe stata invece la regia di Michele Micalizzi, 75 anni, storico capo della famiglia mafiosa di Partanna Mondello ed esponente di spicco del mandamento di San Lorenzo, nonché genero di Saro Riccobono, che fu tra i più influenti boss palermitani, di cui aveva sposato la figlia, Margherita.

Per Micalizzi, tornato in libertà nel 2015 dopo 20 anni dietro le sbarre e arrestato ancora una volta l’anno scorso, è scattata una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere. Assieme a lui, con lo stesso provvedimento firmato dal Gip Lirio Conti, è finito in manette anche Mancuso, amministratore dal novembre del 2008 al marzo del 2010 della società Magi, proprietaria delle gelaterie con l’insegna di Brioscià e del Bar Badalamenti, di cui sarebbe stato socio occulto proprio l’anziano uomo d’onore.