Palermo, nei piani del boss Micalizzi anche l'apertura di un Hard Rock Cafè

Brioscià doveva essere solo l’inizio della scalata. I mafiosi, infatti, pensavano in grande, tanto da pianificare perfino l’apertura in pompa magna di una filiale palermitana dell’Hard Rock Cafè, una delle catene della ristorazione a stelle e strisce più famose in assoluto al mondo che vanta 290 sedi in oltre 70 nazioni. Nel nostro Paese, oltre alle location di Firenze, Milano e Venezia, ce ne sono altre due, a Roma: quella che doveva nascere a Mondello sarebbe stata la sesta ad essere inaugurata in Italia, la prima in una regione del Sud. Del resto, quello del gelato si era rivelato un business redditizio e che dava tante soddisfazioni: portava tanti contanti, oltretutto soldi puliti da reinvestire in altre attività senza troppi rischi, consentendo tra l’altro di fare bella figura a livello d’immagine.

Di questo nuovo progetto imprenditoriale parlavano il boss Michele Micalizzi - socio occulto di Mario Mancuso, l’inventore e l’amministratore di fatto delle gelaterie Brioscià - e un altro imprenditore molto conosciuto in città. Lo storico capo della famiglia di Partanna Mondello - non sapendo di essere intercettato dagli uomini della guardia di finanza - parlava a ruota libera e si consigliava con il suo amico di vecchia data. Al centro della discussione l’ex Arena di Mondello, di proprietà della società Italo-Belga, l’area di circa mille metri quadrati dove - a loro parere - il brand, che da sempre punta sull’accoppiata vincente di hamburger e patatine accanto a birre e cocktail, avrebbe potuto installare le sue vetrine. Ma c’erano anche altre due iniziative che stavano a cuore all’anziano uomo d’onore: una riguardava l’apertura di un bar-terrazza sempre a Mondello e l’altra, invece, puntava ad acquisire alcuni locali in via Maqueda in cui doveva sorgere l’ulteriore gelateria a marchio Brioscià.