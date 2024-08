Palermo, i controlli sui locali della movida: multati tre pub alla Vucciria

Multati tre pub della Vucciria, a Palermo, nel corso dei controlli effettuati da polizia, carabinieri, polizia municipale e personale dell’Asp. Nei pub sono state riscontrate irregolarità quali l’assenza di «Scia esterna» e non conformità minori che non comporteranno sanzioni di natura economica. In un pub è stata accertata l’assenza di Scia per la somministrazione di alimenti e bevande; mancanza di Scia sanitaria, mancanza di piano di autocontrollo, assenza per il titolare del necessario attestato di alimentarista. A conclusione dell’accesso ispettivo, sono state sequestrate 281 bottiglie di superalcolici, un bancone per somministrazione di bevande alcoliche ed apposti i sigilli ad un locale adiacente adibito a deposito.

I servizi straordinari di controllo del territorio sono collegati al protocollo di sicurezza denominato Alto Impatto, così come previsto dalle direttive del ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Gli ultimi servizi interforze si sono concentrati, oltre che sulla Vucciria, su altri itinerari della movida, in particolare via Maqueda, nel tratto compreso tra piazza Villena e piazza Sant'Antonino e piazza Giulio Cesare (stazione centrale), comprese le traverse, e piazza Olivella. Complessivamente sono state identificate 278 persone, controllati 75 veicoli ed elevate contestazioni che ammontano a 14.900 euro.