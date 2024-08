Palermo, rissa tra due gruppi di giovani all’Arena Sirenetta di Mondello - VIDEO

Ancora un caso di mala movida a Palermo: coinvolta l’Arena Sirenetta, a Mondello, dove la notte scorsa alcuni giovani si sono affrontati per due volte in una rissa.

Il primo episodio si è verificato intorno all’una all’interno del locale con pugni, calci e lanci di sedie (la scena è stata documentata su Instagram da alcuni presenti). L’intervento dei buttafuori ha apparentemente calmato le acque e i ragazzi sono stati accompagnati all’uscita. Il secondo episodio all’una e mezza all’esterno dell’Arena Sirenetta, sempre con gli stessi gruppi coinvolti. All’arrivo delle forze dell’ordine i giovani sono riusciti a scappare in sella alle loro moto. Sono in corso indagini per risalire all’identità dei partecipanti alla rissa e le cause, al momento ancora sconosciute. Uno dei ragazzi coinvolti è poi finito in ospedale a causa delle ferite riportate.