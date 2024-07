Rapina violenta nel Veronese: arrestati in quattro fra Palermo e Villabate, un quinto è in carcere da aprile

Cinque uomini, di età compresa fra i 20 e i 72 anni, residenti in Sicilia e nel Bresciano, sono stati arrestati dai carabinieri nell’ambito di un’indagine sulla rapina, messa a segno il 29 maggio 2023 a Castelnuovo del Garda (Verona) ai danni di due anziani che furono aggrediti, immobilizzati e imbavagliati da sei banditi. Gli arresti sono stati compiuti dai carabinieri di Peschiera del Garda, Misilmeri e Brescia. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere segue quelli eseguiti dall’Arma lo scorso 8 aprile nel confronti di altri due malviventi.

In Sicilia oggi sono stati arrestati in quattro, accusati di essere gli esecutori materiali: tre sono residenti a Villabate e uno a Palermo. Il quinto arrestato, considerato fra gli organizzatori, è di Novara. Palermitano anche uno dei due in carcere già da aprile. Anche lui è considerato fra gli organizzatori.

Il 29 maggio 2023 due rapinatori, indossando una pettorina con la scritta «Guardia di Finanza» ed una placca distintiva al collo, hanno simulato un controllo presso la villa delle due vittime, le quali, ingannate, hanno fatto entrare i falsi investigatori. In contemporanea si sono aggiunti altri due malviventi, che hanno aggredito la coppia di anziani, immobilizzandola su un divano con delle fascette da elettricista e piantonandola con la minaccia di una pistola semiautomatica ed un taser.