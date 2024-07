In traghetto fino a Livorno, poi con l'auto in affitto arrivavano in Veneto per compiere rapine: i colpi della banda di palermitani I NOMI

Partivano in quattro con il traghetto per Livorno, poi affittavano un’auto e si dirigevano al Nord, principalmente in Veneto, per compiere le rapine che gli venivano commissionate da altre tre menti criminali che in precedenza avevano già pianificato tutte le operazioni. Ieri i carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno arrestato tutti i componenti palermitani della banda in trasferta che aveva commesso un’irruzione violenta e spaventosa in una villetta, abitata da una coppia di anziani, il 29 maggio dell’anno scorso a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona.

In manette sono finiti Vincenzo Visconti, 21 anni, che abita al Borgo Vecchio, e tre residenti a Villabate, Giovan Battista Di Caccamo, 54 anni; Ettore Ceraulo, 41 anni, e Giuseppe Tagliavia di 60 anni. Contemporaneamente i carabinieri di Brescia hanno portato in carcere Guido Badini, 72 anni, originario di Novara, considerato «l’ideatore e l’organizzatore» come è spiegato nell’ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Verona, Marzio Bruno Guidorizzi. Del gruppo facevano parte anche il palermitano Sebastiano Galifi, 65 anni, e Massimo Cipriani, 56 anni, nato a Chizzola d’Ala in provincia di Trento: i due, che svolgevano il ruolo di basisti, vivevano a Rovereto ma erano stati bloccati dai militari di Peschiera del Garda lo scorso 8 aprile. E proprio la «collaborazione» di questi ultimi aveva permesso di fare luce sull’assalto nella casa della coppia. «Beppe avrà sui 45 anni ed è molto robusto, peserà circa un quintale se non di più, con i capelli grigi, Giovanni invece, pur avendo più o meno la stessa età, è molto basso e magro», aveva svelato Cipriani nel corso dell’interrogatorio descrivendo Tagliavia e Di Caccamo che aveva ospitato nel suo appartamento pochi giorni prima del colpo a Castelnuovo del Garda.