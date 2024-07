Il sabotaggio alla discarica di Bellolampo, la Rap: «Ripercussioni sullo smaltimento dei rifiuti, ma non sulla raccolta»

Sono stati sabotati i due impianti mobili di tritotavagliatura alla discarica di Bellolampo, a Palermo. I danni sono stati scoperti ieri, 19 luglio, dagli operai della Rap, che hanno trovato alcuni perni allentati, la manomissione e sparizione di alcuni componenti elettrici e danni alla trituratore inferti con una pala o forse un cacciavite. A confermarlo all’Italpress il presidente della Rap, Giuseppe Todaro, che in queste ore sta facendo il punto per capire cosa sia accaduto con certezza all’impianto per presentare, probabilmente lunedì, una denuncia formale alle forze dell’ordine.

«Nessuna ripercussione sulla raccolta dei rifiuti - assicura Todaro -, mentre ci sarà qualche ritardo sulla lavorazione. Una linea è ripartita subito, infatti, mentre l’altra speriamo di farla ripartire lunedì. Ieri abbiamo rallentato le operazioni di lavorazione per non intasare gli spazi, però temo serviranno 4-5 giorni per tornare alla normalità, ma ci sforzeremo di non creare disagi alla città».