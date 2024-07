I palermitani e l'attesa per il Festino numero 400: «Con Santa Rosalia per noi c'è sempre una speranza»

Grande attesa per Santa Rosalia, la festa più amata ed attesa dei palermitani, che quest'anno compie 400 anni di storia quest'anno. Grandi preparativi e scenografie studiate per stupire e colpire gli sguardi tra fascino ed emozione da portare a casa, condividere attraverso le foto on cui portare il ricordo di ogni momento vissuto da vicino.

Un cero di speranza che si accende con devozione e gioia nel vivere ancora una volta un racconto senza tempo scalfito nel fulcro del suo intero esistere. Commozione per i momenti più sentiti che entusiasmano specialmente per l'arrivo della Santuzza e motivano a dedicare un'intera giornata alle scene tipiche.

Alcune scene seppur nella continuità del ripetersi, costituiscono tradizione e allo stesso tempo la novità. Ogni anno tantissimi i visitatori provenienti anche da oltre confine per vedere l'organizzazione, assistere ai giochi d'artificio dal Foro italico e attendere il passaggio della Santuzza. Le strade principali fanno respirare l' allegria festa fra colori accesi e profumi tipici che stuzzicando il palato rendono accogliente e piacevole il momento d'attesa.