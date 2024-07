A Palermo via Candelai nel degrado: rifiuti e poca illuminazione - Le foto

È stata una delle strade da cui è partita la rinascita del centro storico di Palermo e adesso sembra un vicolo abbandonato a se stesso.

Verso via Candelai, dalla seconda metà degli anni Novanta, i ragazzi di tutta la città si spostavano verso quelle viuzze fino ad allora non troppo conosciute. Via Maqueda non era chiusa al traffico e nelle botteghe trovavano posto piccole attività commerciali mentre in via Candelai c'era (e c'è) uno storico e frequentatissimo locale che suonava musica dal vivo. Il locale continua ad essere molto frequentato ma la via è più conosciuta per la presenza di piccoli locali da karaoke e i cocktail economici.

E quella stradina a un passo da via Maqueda, pochi giorni dal Festino di Santa Rosalia, un'edizione speciale che potrebbe essere seguita da 300mila persone, vive nel degrado: poca illuminazione e rifiuti ovunque. In barba a migliaia di turisti che transitano da quelle parti, negli spostamenti verso la Cattedrale e il mercato del Capo.