Palermo, controlli sulla movida: ai Candelai denunciato il titolare di un pub che dava alcolici ai minorenni

Nuovi controlli sulla movida a Palermo. Gli agenti di polizia, i carabinieri, i finanzieri e gli agenti della polizia municipale sono stati impegnati in decine di controlli in via Maqueda, via Napoli, via Candelai, Piazza Villena, Piazza Sant’Anna, via Cassari, via Chiavettieri, piazza Caracciolo e nella borgata marinara di Sferracavallo. Sono state identificate 64 persone, diciotto delle quali con precedenti.

Nella zona dei Candelai, grazie all'intervento di polizia di Stato, polizia municipale e personale dell’Asp, è stato denunciato il titolare di un pub per somministrazione di alcolici a minorenni, con sanzioni del valore di 4.000 euro, e accertate violazioni legate all’occupazione e all'arredamento del suolo pubblico senza autorizzazione, che comporteranno sanzioni per altri 473 euro.

La guardia di finanza, nella zona di via Maqueda, ha proceduto al controllo di 4 attività commerciali, dove sono state identificate 6 persone. Sono stati elevati due verbali per il mancato rilascio dello scontrino.

Nella zona della Vucciria carabinieri e polizia municipale hanno effettuato verifiche e riscontri su un pub, dove sono emerse gravi violazioni igienico-sanitarie. Si è proceduto, pertanto, al sequestro preventivo dei locali, al sequestro delle attrezzature e delle derrate alimentari ed alla chiusura dell’attività, con apposizione di sigilli. Il valore delle sanzioni è di 6.000 euro. Nell’esercizio c’erano due lavoratori che non avevano gli attestati professionali.

Infine, nella borgata marinara di Sferracavallo, la polizia stradale e del commissariato San Lorenzo ha proceduto a capillari controlli nei confronti di automobilisti, anche attraverso l’utilizzo di alcol test ed etilometro. Sono state identificate 22 persone e controllati nove veicoli. A un automobilista è stata contestata la guida in stato di ebbrezza con decurtazione di 10 punti dalla patente e sospensione.