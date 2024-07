Incidente in viale Campania a Palermo, un'auto finisce sulle vetture parcheggiate e poi si ribalta

È finita sulle vetture parcheggiate la corsa di un'auto che poi si è ribaltata in viale Campania, a poche centinaia di metri da viale Lazio, a Palermo. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 di questa sera (7 luglio) in una zona residenziale e circondata da palazzi, anche se fortunatamente in quel momento poco trafficata.

Il bilancio è di due feriti, un uomo alla guida e una donna che, subito dopo l'urto, è uscita dall'abitacolo. Intorno all'auto si è radunata molta gente fra passanti e automobilisti, proprio in prossimità del luogo dell'incidente, infatti, si trovano due pizzeria e una gelateria, sempre molto frequentati.

Ancora tutta da chiarire la dinamica, su cui indagano gli uomini della squadra infortunistica della polizia municipale. Chi indaga cercherà una collaborazione nei testimoni e nelle telecamera di videosorveglianza che si trovano in prossimità delle attività commerciali di viale Campania.

Sull'asfalto pare non ci siano segni di frenata, è possibile dunque che chi era alla guida abbia avuto un malore e per questo abbia perso il controllo della macchina.