Incidente in autostrada all'altezza di Villabate, code di 5 chilometri in direzione Palermo

Incidente sulla Palermo-Catania e grossi disagi al traffico, già in difficoltà per il solito rientro domenicale alle porte del capoluogo siciliano. Due auto si sono scontrate in direzione Palermo, dopo dopo lo svincolo di Villabate, con due persone che sono state soccorse dagli operatori del 118 ma ancora non si conosco le loro condizioni, le loro condizione però non sembrano destare preoccupazioni.

Si sono formate lunghe code, che hanno superato anche i cinque chilometri, visto e considerato che c'era già molto traffico per il rientro delle famiglie dalla località marittime vero la città. Intervenuto il personale della polizia stradale di Palermo e quello dell'Anas, la società che si occupa della gestione dell'A19.