Il delitto Celesia in discoteca a Palermo: condannato il maggiore dei due fratelli per avere portato la pistola

Arriva la prima condanna dopo le indagini legate all'omicidio di Lino Celesia, l’ex calciatore assassinato lo scorso 21 dicembre (2023) al culmine di una sparatoria avvenuta all’interno della discoteca Notr3 (nella foto, nel riquadro la vittima) di via Pasquale Calvi, a Palermo. Al termine del processo che si è svolto con il rito abbreviato, il giudice Elisabetta Stampacchia ha inflitto a G.O. di 23 anni, il più grande dei due fratelli arrestati per l’omicidio - quattro anni di carcere e 6 mila euro di multa, due in meno rispetto alla richiesta del pubblico ministero Vittorio Coppola. Assistito, come l’altro imputato, dall’avvocato Vanila Amoroso, doveva rispondere di porto e detenzione della pistola con la quale sarebbe stato ucciso ucciso il ventiduenne del Cep durante il faccia a faccia tra due comitive, poi concluso in tragedia. Di essere l'esecutore è invece accusato il fratello minore.

L’arma del delitto non è mai stata trovata: per la difesa sarebbe stata a salve, e dunque incapace di nuocere. G., pescivendolo e con un figlio piccolo, aveva dato una versione diversa e cioè di aver comprato una scacciacani da una persona tramite Telegram e poi averla gettata in un cestino dei rifiuti nei pressi del Notr3. Una tesi a cui il tribunale non ha creduto: per l’accusa non ci sarebbe stata una seconda pistola ma sarebbe stata sempre la stessa a fare fuoco nei momenti concitati dello scontro divampato nel locale. Per il sostituto procuratore Paoletta Caltabellotta, M. - l’altro fratello, che a maggio ha compiuto 18 anni – deve invece rispondere di omicidio: l’udienza preliminare, davanti al giudice del tribunale dei minorenni Antonina Pardo, è stata fissata per il prossimo 23 luglio.