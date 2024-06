Delitto Celesia a Palermo, la richiesta del pm: «Sei anni di carcere»

Sei anni di carcere e 6 mila euro di multa è la richiesta del pubblico ministero Vittorio Coppola nei confronti di G.O., 23 anni, il più grande dei due fratelli arrestati per l’omicidio di Lino Celesia, l’ex calciatore assassinato nel bagno della discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi, a Palermo. Il processo con il rito abbreviato si è aperto ieri davanti al giudice Elisabetta Stampacchia: il ragazzo - assistito dall’avvocato Vanila Amoroso come l’altro indagato - deve rispondere di porto e detenzione della pistola che, il 21 dicembre, avrebbe ucciso il ventiduenne del Cep. Per la difesa, invece, il giovane deve essere assolto perché il fatto non sussiste: la prossima udienza è stata fissata per il 2 luglio quando è prevista la replica dell’accusa e poi le conclusioni.

A confessare di aver esploso i colpi mortali è stato M., 17 anni: avrebbe ammesso di essere stato lui a premere il grilletto e di avere lanciato l’arma in mare scagionando così il fratello che invece aveva sempre sostenuto di essere caduto a terra stordito nelle fasi precedenti al delitto al termine di una colluttazione con l’ex calciatore, di aver comprato la pistola a salve da una persona tramite Telegram.