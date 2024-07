Dalle indagini sull'omicidio Mattarella al pool antimafia, fino alla nomina alla Camera di Commercio di Caltanissetta: ecco chi è Gioacchino Natoli

Una vita in magistratura. Trentanove anni con la toga: dal primo incarico, nel 1978, alla pensione nel 2017. Ecco chi è l'ex pm palermitano Gioacchino Natoli, indagato dalla procura di Caltanissetta per favoreggiamento alla mafia e calunnia.

Laureato con lode, nel 1969, in Giurisprudenza, all'Università degli Studi di Palermo, Natoli è entrato in magistratura nel 1978: ha iniziato la carriera come giudice al tribunale di Trapani e quindi, nel 1983, a quello di Palermo, su richiesta di Rocco Chinnici, pochi giorni prima del suo assassinio. Da giudice istruttore ha indagato sugli omicidi di Piersanti Mattarella (nella foto la scena del delitto) e Pio La Torre; ha fatto parte del ristretto pool antimafia di Palermo, guidato da Antonino Caponnetto, insieme a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, raccogliendo le dichiarazioni dei primi pentiti di mafia. Ha anche lavorato all'inchiesta «Pizza connection», che si svolse a New York in collaborazione con l'Fbi e che vide imputati Gaetano Badalamenti e numerosi mafiosi siculo-americani.