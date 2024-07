Il Pd in difesa di Natoli: «È un magistrato che ha speso tutta la sua vita servendo lealmente lo Stato»

«La notizia delle indagini aperte dalla Procura di Caltanissetta nei confronti dell’ex-magistrato Gioacchino Natoli, ha sorpreso tutti, anche se, probabilmente, appare come una sorta di “atto dovuo”, magari in seguito a iniziative, esposti, provenienti da soggetti allo stato non noti. Natoli è un magistrato che ha speso tutta la sua vita servendo lealmente lo Stato, contrastando le mafie e i loro legami con gli ambienti politici, le stragi e le loro finalità terroristico-politiche. Riguarda una personalità che ha collaborato intensamente con il pool antimafia, con Falcone e Borsellino».

Lo dicono Walter Verini, Vincenza Rando, Andrea Orlando, Franco Mirabelli, Giuseppe Provenzano, Debora Serracchiani, Anthony Barbagallo, Valeria Valente, membri dem della commissione Antimafia. «Insomma, la sua vita parla per lui - concludono -. Come del resto emerso limpidamente nel corso della sua audizione in commissione Antimafia, che ha contribuito a sgombrare il campo da qualche tentazione di circoscrivere in modo opaco e minimizzare depistaggi peraltro già decretati da diverse sentenze».