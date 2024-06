Palermo, le multe e le chiusure dei locali per inquinamento acustico sono illegittime

Le multe e le chiusure dei locali per inquinamento acustico elevate ai titolari di pub e locali a Palermo sono illegittime. E’ quanto scrive la sentenza emessa dal giudice Emanuela Piazza della quinta sezione civile del tribunale di Palermo a cui si era rivolto il titolare di un esercizio commerciale multato nel capoluogo siciliano, assistito dagli avvocati Massimo Sidoti e Giuliana Vicari.

A settembre dello scorso anno, il Comune ha emesso un provvedimento di chiusura coatta di un esercizio commerciale in via Maqueda, accusato di avere diffuso all’esterno, in un’area pubblica, musica con impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione. Il tribunale di Palermo ha accolto il ricorso, rilevando che l’articolo 11 della delibera comunale 435 del 2015 prevedeva che la deliberazione avrebbe perso efficacia se, trascorsi sei mesi dalla sua emissione, la Giunta comunale, con propria delibera, non avesse approvato e formalmente trasmesso al consiglio comunale la proposta di suddivisione in aree prevista dal regolamento.