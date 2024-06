Movida di Palermo, nuovi controlli: sequestrata l'apparecchiatura musicale a un locale del centro storico

Sequestrata l'apparecchiatura musicale a un locale del centro storico di Palermo durante i controlli effettuati da polizia e carabinieri, assieme al personale dell'Asp, nelle strade più frequentate della movida. In particolare, le forze dell'ordine, nel contesto elle attività di controllo del territorio collegate al protocollo di sicurezza denominato Alto Impatto, hanno acceso i riflettori su corso Vittorio Emanuele, dai Quattro Canti a piazza Marina, e su via Maqueda, dai Quattro Canti alla stazione.

Tre gli accessi ispettivi effettuati nei locali. Soltanto in uno degli esercizi sono state riscontrate irregolarità e violazioni che hanno comportato sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 1.050 euro. Contestate carenze strutturali e la diffusione di musica ad alto volume all’esterno del locale. A causa di quest’ultima irregolarità, l’apparecchiatura musicale, con impianti elettroacustici utilizzata, è stata posta in sequestro amministrativo per cinque giorni.

Complessivamente, sono state identificate 95 persone, controllati 20 veicoli, elevate 3 contravvenzioni per violazioni al codice della strada.