Il raid alla Di Vittorio di Palermo, la preside: «Qui allo Sperone la nostra scuola è ben voluta da tutti»

«La nostra scuola è ben voluta, non abbiamo mai subito atti di vandalici». Commenta così la preside Angela Mirabile l’episodio accaduto nella scuola Giuseppe Di Vittorio, allo Sperone di Palermo: i dirigenti hanno trovato dei fori in una delle finestre del plesso e hanno allertato i carabinieri, giunti tempestivamente sul posto. Fortunatamente all’interno dell’istituto non sono stati rinvenuti danni e sembra non mancare nulla all’appello.

«Sono stati praticati con un attrezzo apposito - spiega Mirabile - ma non credo possa essere considerato un atto vandalico, probabilmente non sono queste le modalità. Soltanto una volta abbiamo subito una intrusione con furto ma il tutto si è risolto in poche ore perché la refurtiva è stata rinvenuta tempestivamente. Ma ripeto non abbiamo mai subito vandalismi o episodi di violenza: di questo siamo contenti, vuol dire che la nostra istituzione è ben voluta dagli alunni e dal quartiere».

A rinvenire i fori è stata la vice preside, Gabriella Civello, che ha allertato il 112. «Le immagini sono state acquisite dalla polizia municipale - spiega - e abbiamo presentato la denuncia. Da un tasso di dispersione scolastica del 14% - prosegue - siamo scesi a circa l’1%: questi sono dati che rivendichiamo orgogliosamente».