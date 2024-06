Palermo, raid vandalico alla scuola Di Vittorio allo Sperone

Vandali in azione nella scuola Giuseppe Di Vittorio allo Sperone a Palermo. Qualcuno la scorsa notte ha mandato in frantumi una finestra del plesso scolastico ed è entrato rovistando nelle aule e mettendo alcune classi a soqquadro. La dirigente scolastica ha presentato denuncia ai carabinieri. Si sta valutando se oltre ai danni è stato portato via materiale didattico. Le indagini sono condotte dai carabinieri.