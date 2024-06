Abbandona cataste di legna in strada a Ballarò, un residente lo rimprovera e viene minacciato: arrivano i carabinieri

Abbandona rifiuti e ingombranti e viene denunciato da un residente. L’episodio è accaduto questa mattina in via Cesare Battisti, nel quartiere dell’Albergheria: un uomo è stato notato da un residente mentre gettava travi di legno e altri rifiuti sul marciapiede dove già questa notte si era formata una prima catasta dello stesso materiale.

Stufo delle scene che si ripetono nel quartiere, così come nel resto della città, il residente si è avvicinato all’uomo chiedendo spiegazioni. Azione che ha provocato le ire del »furbetto» dell’immondizia, che ha iniziato ad inveire e a minacciare l’uomo, «reo» di non essersi fatto gli affari suoi. Il residente ha così deciso di chiamare le forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno portato via chi è stato colto in flagrante a gettare e abbandonare rifiuti in strada per accertamenti, e la polizia municipale.

«È stato abbandonato di tutto - attacca il vice presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao - un cittadino ha respinto chi si ostinava ad abbandonare questo materiale e adesso attendiamo gli accertamenti. È davvero vergognoso». «Ogni giorno assistiamo a questo degrado - sottolinea Tiziana Calabrese, consigliere della prima circoscrizione - abbandonare tutta questa legna che comporta anche il rischio di un incendio è assurdo».