Il ragazzo di Carini morto nell'incidente di Buseto: l'autopsia mostra le lesioni al torace e alla testa

Le lesioni al torace e alla testa, scrive oggi il Giornale di Sicilia, sarebbero state fatali a Tommaso Di Giacomo, 22 anni, di Carini, morto in un incidente stradale avvenuto il 31 maggio scorso sulla statale 187 per Trapani, all'altezza di Buseto Palizzolo. Sono le prime evidenze che emergono dall’autopsia effettuata sul corpo del ragazzo, come disposto dalla procura. Il giovane, al momento dell’impatto, avrebbe subito un fortissimo trauma agli organi interni, che non gli avrebbe dato scampo. È morto sul colpo, senza alcuna possibilità per i soccorritori di tentare una prima rianimazione.

Adesso alla magistratura la valutazione della dinamica, che è ancora in fase di ricostruzione, per capire se vi siano responsabilità di chi guidava l’altro veicolo rimasto coinvolto. Oggi, 4 giugno, alle 9.30, nella chiesa di San Giuseppe alla Stazione, i funerali.