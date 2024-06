«Addio Tommy, porteremo nel cuore i ricordi che ci legano»: l'affetto degli amici per il ragazzo di Carini morto a Buseto

Tommy non c’è più, gli amici ancora stentano a crederci. Sotto casa sua, in via Salerno, a Carini, è un continuo via vai di persone in lacrime. Tommaso Di Giacomo, 22 anni, ha perso la vita venerdì pomeriggio, sulla statale per Trapani, nel tratto che corre a fianco di Buseto Palizzolo. L’intera comunità è sotto choc per l’ennesima giovane vittima della strada. Sono in corso ancora le verifiche per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti ma pare che ci siano pochi dubbi, sulla base dei primi riscontri: il giovane è morto dopo che con la sua auto, arrivata all’altezza del rifornimento di benzina, è andato a sbattere violentemente contro un'altra vettura e poi ha finito la sua corsa contro un muretto e un palo della pubblica illuminazione. Le forze dell’ordine hanno anche acquisito le immagini della videosorveglianza che coprono la zona dell'incidente per accertare la dinamica.

Tommaso, originario del capoluogo, da tempo abitava a Carini. Aveva frequentato la media all'istituto Calderone e poi si era iscritto all'Istituto Pareto di Palermo, la stessa scuola tuttora frequentata da Simone Gnoffo, il diciottenne morto in un incidente poche ore dopo il giovane di Carini.