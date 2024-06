Il furto con spaccata alla rosticceria di via Sampolo: i due ladri ripresi dalle telecamere, sembrano molto giovani

Erano in due, entrambi sembrano giovanissimi. Sono gli autori del colpo in via Sampolo, a Palermo, intorno alle 4.30 della notte fra venerdì 31 maggio e ieri, sabato primo giugno. I due ladri sono stati ripresi dalle telecamere piazzate all’esterno del locale in cui è avvenuto il furto, la rosticceria «Na mamà». I due hanno prima mandato in frantumi la vetrina e una volta all’interno hanno portato via il registratore di cassa. Come la stessa titolare dirà ai poliziotti, sporgendo denuncia, in cassa c’erano appena 40 euro. L’allarme dell’esercizio è scattato intorno alle 4,30 ed ha fatto squillare il telefono della stessa esercente, a cui era collegato. Ora si cercano gli autori, ma l'identificazione non è semplice.

La città è preda di continui raid. I carabinieri indagano sulla rapina alla farmacia Galati di via Vanvitelli, a Cruillas. In questo caso. Un uomo con il volto coperto ha fatto irruzione e con un coltello ha minacciato i dipendenti per farsi consegnare i soldi in cassa. Per lui un bottino da 800 euro con le telecamere di videosorveglianza che, anche in questo caso, lo hanno immortalato. I carabinieri, che indagano sull'episodio, stanno provando a identificare il malvivente, anche attraverso le testimonianze degli impiegati.