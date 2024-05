«Per ora non posso parlare», l'ultima chiamata ad Angelo Onorato e il mistero delle ore prima della morte

«Per ora non posso parlare». Sono le 11.08 di sabato 24 maggio, Angelo Onorato risponde al telefono ad un suo dipendente e lo liquida in fretta e furia, evidentemente occupato. Questa sarà l'ultima volta che qualcuno parlerà con lui, prima della scoperta della sua morte, qualche ora più tardi.

Il suo corpo è stato trovato dalla moglie e dalla figlia nel primo pomeriggio, dopo che Onorato da ore non rispondeva al telefono. La famiglia lo attendeva a pranzo nella casa di Mondello ma lì l’architetto non ha mai fatto ritorno. Un impiegato di Onorato, giunto sul posto, ha raccontato di averlo visto uscire di casa due volte e di averlo trovato sereno.

La ricostruzione delle ultime ore

Secondo una ricostruzione, il professionista in mattinata era andato a prendere un familiare all’aeroporto per accompagnarlo a una festa organizzata per un battesimo, in un paese della provincia. Non aveva trovato nulla di strano, tranne una frase: «Vado a parlare con uno di Capaci, spero di risolvere bonariamente».