Palermo, lo stupro di gruppo: i legali tornano a chiedere l’esame della ragazza, la procura e il suo avvocato dicono no

Dopo il no ricevuto dal gip, i legali dei ragazzi accusati dello stupro di gruppo di una diciannovenne, violentata un anno fa a Palermo, tornano a chiedere l’esame in aula della vittima. L’istanza è stata posta al tribunale del capoluogo siciliano, davanti al quale il caso è arrivato dopo la rinuncia all’abbreviato fatta dai difensori proprio in ragione del no del giudice alle loro richieste istruttorie, tra le quali c’era l’interrogatorio della giovane. La legge consente di reiterare le richieste al collegio ed eventualmente accedere al rito semplificato.

Processo rinviato

Il tribunale si è riservato la decisione e ha rinviato il processo al 10 giugno. Oltre all’esame della ragazza, i legali hanno chiesto la convocazione in aula di un suo amico per parlare di un messaggio vocale ricevuto dalla ragazza attorno la notte dello stupro. Nel messaggio, che dura circa 29 secondi, la giovane si sarebbe detta tranquilla, non avrebbe mostrato paura e avrebbe comunicato all’amico che si trovava al Foro Italico e che si sarebbero visti poco dopo. Circostanza che, per i legali degli imputati, dimostrerebbe che era consenziente e che non ha mai tentato di richiamare l’attenzione dei passanti per farsi aiutare mentre andava con gli stupratori verso il cantiere abbandonato in cui è avvenuta la violenza.