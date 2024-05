Stupro di gruppo al Foro Italico a Palermo, giudice incompatibile: udienza rinviata

È stata rinviata d’ufficio al 24 maggio, per l’incompatibilità di uno dei giudici del collegio, l’udienza del processo ai sei accusati dello stupro della 19enne abusata un anno fa in un cantiere abbandonato del Foro Italico di Palermo. Uno dei giudici aveva già partecipato ad altre fasi del procedimento. Gli imputati, detenuti da agosto scorso, hanno rinunciato all’abbreviato dopo che il gup ha respinto le richieste istruttorie alle quali avevano subordinato la scelta del rito alternativo.

Per lo stupro di gruppo è già stato condannato separatamente l’unico indagato che all’epoca dei fatti era minorenne.