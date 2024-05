La strage di Capaci 32 anni dopo, Palermo ricorda Falcone: «La sua memoria accompagni la vita dei siciliani»

La prima delle tante manifestazioni a corollario della giornata che si chiuderà alle 17,58 sotto l’albero Falcone per il minuto di silenzio. E proprio ai più piccoli si rivolge l’ex Presidente del Senato Pietro Grasso: «Sono la speranza per il futuro», ha detto a margine. Tante le autorità istituzionali che hanno partecipato all’evento aperto da Maria Falcone, che ha ricordato il sacrificio del fratello: «Trentadue anni ma come se fosse ieri - ha detto - questo museo è la corporazione dell’attività svolta dalla Fondazione. I ragazzi devono rendersi conto che la mafia continua ancora a fare affari: sono rimasta perplessa nel vedere come in America trasportano la droga con un sottomarino telecomandato. Questa è la nuova evoluzione».

E ha continuato: «Gli interessi convergenti accanto alla mafia ancora non li conosciamo - ha detto - vorrei dire che non ci sono poteri dello Stato sotto a quella strage, io amo lo Stato e non posso pensare che alcune istituzioni hanno tramato contro Giovanni».

Il governatore siciliano ha ricordato la figura di Giovanni Falcone e l’esempio fornito a tante generazioni di siciliani. «La memoria di Giovanni Falcone deve far parte della vita di ogni giorno dei siciliani - ha sottolineato - a maggior ragione quella di chi occupa ruoli istituzionali o di responsabilità anche per essere d’esempio nella propria azione e nelle proprie decisioni». All’evento hanno aderito diverse figure del Governo Nazionale. Fra queste il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il collega con delega alla Cultura Gennaro Sangiuliano. L’esponente del Governo Meloni ha ricordato il valore della cultura nella lotta alla mafia. «Se diamo cultura ai giovani li allontaniamo da ogni tentazione: questo si può fare creando infrastrutture culturali - ha detto - la cultura non deve essere un fatto relegato ad alcune Ztl, va diffusa su tutti i territori. Con il decreto Coesione abbiamo attuato il progetto periferie per portarvi teatri, biblioteche, sale multimediali e cinema».