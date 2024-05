La strage di Capaci, cinquemila studenti a Palermo gridano no alla mafia: «Grazie Giovanni»

Dicono di voler essere come lui. Lo chiamano per nome e lo ringraziano. «Grazie Giovanni». Cinquemila studenti si sono dati appuntamento stamattina davanti al palazzo di Giustizia di Palermo per gridare il loro no forte e deciso alla mafia e per ricordare i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro, uccisi 32 anni fa nella strage di Capaci. Conoscono bene i ragazzi la storia del magistrato che «si è fatto ammazzare pur di difendere la libertà di questa terra», che è stato tanto coraggioso da perdere la vita per tutti noi».

Anche i più piccoli della scuola primaria sanno perfettamente dove si trovano e perché è importante la loro partecipazione. Sono 56 le scuole aderenti alla Rete per la cultura antimafia che si sono date appuntamento nel luogo simbolo della giustizia, con i loro cartelloni e manifesti. Alcuni studenti si sono esibiti in canti e performance teatrali. Non sono mancati l’inno di Mameli e la colonna sonora del film I cento passi ma anche poesie e monologhi. I protagonisti sono stati loro, i giovani che nel 1992 non erano ancora nati ma che dai loro genitori e dagli insegnanti ascoltano il racconto di quell’orrore. Hanno imparato a pronunciare la parola mafia perché devono riconoscerla e da essa sapersi difendere.