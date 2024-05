Raffica di furti alla Scinà di Palermo, la Sispi dona computer alla scuola

Sispi dona 5 computer alla scuola Domenico Scinà di Palermo. La città e le istituzioni rispondono così ai tre furti che lo scorso mese di aprile hanno colpito l’istituto scolastico di via Li Bassi, privando gli alunni di computer e strumenti musicali, quest’ultimi fondamentali per una scuola ad indirizzo musicale.

Questa mattina (22 maggio) il presidente della società partecipata, Giovanna Gaballo, e il consigliere comunale Salvatore Imperiale, hanno incontrato la preside e i genitori dei ragazzi: «Questa è solo una prima parte dei pc che doneremo alla scuola - ha spiegato la numero uno di Sispi - si tratta di computer che non vengono più utilizzati ma per le scuole sono in perfetto stato e quindi possono essere donati. Vogliamo continuare questo rapporto con gli istituti scolastici e vogliamo istituire dei tavoli permanenti per capire dove poter intervenire».

Nelle scorse settimane i ragazzi avevano risposto agli atti vandalici e ai furti subiti con un sit in di protesta davanti alla propria scuola: un messaggio forte, che dimostrava la volontà di andare avanti e non arrendersi difronte alle difficoltà. «Siamo ripartiti più forti - ha detto la preside Maria Gabriella Martorana - e ripartiamo oggi con la stessa volontà che ci ha animato, quella, cioè, di rispondere ai bisogni del territorio. Oggi è una prova tangibile che quando si crea un circolo virtuoso si trovano risposte ai problemi».